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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预
估值     前值        

    10月12日当周    
        
    10月15日(四) 
    0030 澳洲新车销售                                   9月      --
       -1.6%
    0030 澳洲就业人口(万)                               9月    增加
0.5 增加1.74
             全职就业人口(万)                                    --
    增加1.15
             劳动参与率                                        65.0
%      65.0%
             失业率                                             6.3
%       6.2%
    2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季)             第三季    +0.2
%      +0.4%
                           (较上年同期)                        +0.3
%      +0.3%
    
    10月16日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月       --
       48.20
    
    10月19日当周
    
    10月19日(一)
    暂无重要数据公布
    
    10月20日(二)
    暂无重要数据公布
    
    10月21日(三)
    暂无重要数据公布
    
    10月22日(四)
    暂无重要数据公布(完)

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