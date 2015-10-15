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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:12 BJT

金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

路透10月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报849.4点，下跌0.57%。

中国股市：沪综指收跌结束五连升，经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨

中国汇市：人民币连续第二天收跌，经济基本面不佳贬值预期升温

香港股市：收低，追随全球及中国市场跌势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,710.43点，下跌1.38%。

巴西汇市： 雷亚尔走高，继周二下挫3.4%之后实现反弹，美国利率或在更长时间保持低位的希望带来提振。雷亚尔兑美元 收报3.8119/26，上日收报3.8905/35。

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南非股市：持平，民间医疗保健企业Mediclinic 跌幅最大，该公司之前称将收购英国的Al Noor ；金融类股上扬。指标Top-40指数 收报47,612.14点，微跌0.07%；大盘综合指数 收报53,059.06点，微跌0.01%。

南非汇市：兰特兑美元上涨逾1%，因美国数据拖累美元走低

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印度股市：收盘小跌，连续第三日走低。蓝筹企业塔塔咨询服务公司(TCS) 和Hindustan Unilever 公布令人失望的季度财报后股价下滑。BSE指数 收报26,779.66点，下跌0.25%；NSE指数 收报8,107.9点，下跌0.29%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.035/65.045，上日收报65.1825/65.1925。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报863.31点，下跌0.37%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报469.34点，下跌0.24%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.709，升值0.52%；卢布兑欧元 报71.898,贬值0.08%。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)

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