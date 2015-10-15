金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报849.4点，下跌0.57%。
中国股市：沪综指收跌结束五连升，经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨
中国汇市：人民币连续第二天收跌，经济基本面不佳贬值预期升温
香港股市：收低，追随全球及中国市场跌势
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,710.43点，下跌1.38%。
巴西汇市： 雷亚尔走高，继周二下挫3.4%之后实现反弹，美国利率或在更长时间保持低位的希望带来提振。雷亚尔兑美元 收报3.8119/26，上日收报3.8905/35。
============================================================================
南非股市：持平，民间医疗保健企业Mediclinic 跌幅最大，该公司之前称将收购英国的Al Noor ；金融类股上扬。指标Top-40指数 收报47,612.14点，微跌0.07%；大盘综合指数 收报53,059.06点，微跌0.01%。
南非汇市：兰特兑美元上涨逾1%，因美国数据拖累美元走低
=========================================================================
印度股市：收盘小跌，连续第三日走低。蓝筹企业塔塔咨询服务公司(TCS) 和Hindustan Unilever 公布令人失望的季度财报后股价下滑。BSE指数 收报26,779.66点，下跌0.25%；NSE指数 收报8,107.9点，下跌0.29%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.035/65.045，上日收报65.1825/65.1925。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报863.31点，下跌0.37%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报469.34点，下跌0.24%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.709，升值0.52%；卢布兑欧元 报71.898,贬值0.08%。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”