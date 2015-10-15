欧洲经济指标预测--10月15日-10月22日****

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月15日(四)
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.9
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.5
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.6
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.3
10月16日(五)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差30.10
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差80.26
0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差314
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.2% 持平
(较上年同期) -0.1% -0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +0.9% +0.9%
10月19日当周
10月19日(一)
暂无重要指标公布
10月20日(二)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差28.69
0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余338
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余226
0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 -- 净流入882
10月21日(三)
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 正113.05
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21
10月22日(四)
0645 法国企业景气指数 10月 -- 正104
0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.7%
扣除能源的零售销售(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.5%
1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差14.7
1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 -- 0.05%
(存款利率) -- 负0.20%
1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 -- 负7.10 (完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选