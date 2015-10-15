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市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 08:09 BJT

****欧洲经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月12日当周

10月15日(四)

1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.9

1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.5

1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.6

1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.3

10月16日(五)

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差30.10

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差80.26

0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 　　　　　 8月 -- 顺差314

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.2% 持平

(较上年同期) 　　　 -0.1% -0.1%

扣除食品和能源HICP(较前月) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +0.9% +0.9%

10月19日当周

10月19日(一)

暂无重要指标公布

10月20日(二)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -1.7%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差28.69

0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余338

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余226

0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 -- 净流入882

10月21日(三)

0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 正113.05

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21

10月22日(四)

0645 法国企业景气指数 10月 -- 正104

0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.7%

扣除能源的零售销售(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.5%

1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差14.7

1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 -- 0.05%

(存款利率) -- 负0.20%

1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 -- 负7.10 (完)

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