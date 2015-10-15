全球贸易：在WTO与日本及欧盟的不锈钢无缝钢管纠纷案，中国败诉

据路透对国际贸易中心(ITC)数据的分析，在2008年高峰期，日本和欧盟分别向中国出口了约2.24亿美元和2.83亿美元的钢管。ITC是WTO和联合国联合设置的一家机构。

ITC数据显示，2012年欧盟和日本出口不到8,000万美元。

WTO这次作出的是最终裁决，将要求中国使其规定符合全球贸易规则。

欧盟在声明中称，这一裁决“具有系统重要性”。

“裁决再次凸显出中国贸易保护调查的缺陷，并为未来WTO在价格效应、披露基本事实以及信息保密处理方面如何裁决，提供了指导。”

但WTO的这一裁决可能来得太晚，无法弥补日本及欧盟出口业者的损失，因为这一裁决没有追溯效力。自从发生贸易纠纷以来，包括电力生产在内的中国经济成长已大幅放缓。(完)