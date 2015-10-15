全球贸易：在WTO与日本及欧盟的不锈钢无缝钢管纠纷案，中国败诉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
据路透对国际贸易中心(ITC)数据的分析，在2008年高峰期，日本和欧盟分别向中国出口了约2.24亿美元和2.83亿美元的钢管。ITC是WTO和联合国联合设置的一家机构。
ITC数据显示，2012年欧盟和日本出口不到8,000万美元。
WTO这次作出的是最终裁决，将要求中国使其规定符合全球贸易规则。
欧盟在声明中称，这一裁决“具有系统重要性”。
“裁决再次凸显出中国贸易保护调查的缺陷，并为未来WTO在价格效应、披露基本事实以及信息保密处理方面如何裁决，提供了指导。”
但WTO的这一裁决可能来得太晚，无法弥补日本及欧盟出口业者的损失，因为这一裁决没有追溯效力。自从发生贸易纠纷以来，包括电力生产在内的中国经济成长已大幅放缓。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”