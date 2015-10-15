《中国报摘》--中国证券报10月15日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。
* 其他:
--中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光认为，分类改革是国企改革的基础，通过分别定位，对下一步的混改、兼并重组、投资投向等如何来做，对一系列的改革政策落实到不同类别的目标上有重要作用；国企改革已经进入了攻坚阶段和政策落地的阶段。
--今年以来，广东新签对外承包工程合同额12.6亿美元，居全国各省市首位。2015年1至8月，广东在47个国家（地区）合计新增中方协议投资额19.08亿美元，同比增长100.5%。
--山东钢铁 公告称，拟以128.2亿元人民币的价格向实际控制人山钢集团转让济南分公司部分资产。公司表示，交易成功后，公司的财务状况和经营成果将有所改善，为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。
--国家集成电路产业“大基金”和上海地方产业“小基金”正在联动，集成电路制造、特殊工艺等重点领域将获得重点支持。另外，上海集成电路产业“十三五”规划征求意见稿等地方性产业发展政策文件已制定完成。上海集成电路产业迎来多方发展机遇。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”