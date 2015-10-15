《全球重要经济事件一览表》--10月15日-10月22日

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10月15日(四)

美国圣路易斯市--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行主办的第40届年度秋季政策会议致开幕词(1430)。

华盛顿--纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的一项活动，主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”(1430)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在纽约大学史登商学院就“长期成长与未来成长展望的决定性因素”发表演说(2030)。

伦敦--英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛(0830)。

华沙--第十二届主题为“欧洲经济一体化”的奥地利央行(OeNB)年会/第五届波兰央行年会，题目为“未来的欧洲经济--中东欧及东南欧国家(CESEE)的角色”(至10月16日)。演讲嘉宾为奥地利央行总裁和波兰央行总裁。

德国威斯巴登--德国央行委员会委员Carl-Ludwig Thiele发表讲话(1215)。

华沙--德国央行副总裁Claudia Buch在华沙经济学院发表演讲(1330)。

香港--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说(0115)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月16日)。

10月16日(五)

米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提、世界银行集团的常务副行长英卓华将在米兰世博会会议中发言。

东京--日本央行总裁黑田东彦发表讲话(0635)。

英国布莱顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发表演说，题为“在全球经济中发展你的事业”(1030)

柏林--欧洲央行执委科尔发表讲话(1130)。

悉尼--澳洲央行发布金融稳定评估报告(0030)。

10月19日(一)

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)就经济增长和1996年文书削减法条例举行联合会议。(1400)。

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“从一生人力资本投资角度看待儿童早期教育”发表讲话(1600)。

斯德哥尔摩---瑞典央行执委会会议。

10月20日(二)

伦敦--英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议(0900)。

悉尼--澳洲央行将公布10月货币政策会议记录(0030)。

10月21日(三)

华盛顿--美国财政部长杰克卢、商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、前财长萨默斯和前国家经济会议主席泰森参加美国进步中心(Center for American Progress)的一个会议(1230)。

渥太华--加拿大央行发布重要政策利率声明以及货币政策报告(1400)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1515)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在国际互换与衍生品协会(ISDA)2015年澳洲年会上发言(2245)。

10月22日(四)

伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案(Bank of England Bill)(0900)。

华盛顿--美联储原副主席Donald Kohn出席布鲁金斯学会的一个讨论会，主题为“美联储的政治：过去、现在和未来”(1430)。

马耳他--欧洲央行管理委员会会议，而后将有利率声明发布并举行新闻发布会(1145)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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