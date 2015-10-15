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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:33 BJT

《全球汇市》美元整理深重跌势，此前美国零售销售数据疲软

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1472 1.1473 -0.01 -5.17 1.2097

美元/日圆 118.94 118.82 0.10 -0.44 119.68

欧元/日圆 136.45 136.32 0.10 -6.04 144.78

美元/瑞郎 0.9496 0.9490 0.06 -4.48 0.9941

英镑/美元 1.5472 1.5473 -0.01 -0.65 1.5573

美元/加元 1.2914 1.2936 -0.17 11.16 1.1618

澳元/美元 0.7322 0.7296 0.36 -10.36 0.8168

新西兰元/美元 0.6805 0.6783 0.32 -12.72 0.7797

澳元/日圆 87.090 86.690 0.46 -10.89 97.750

新西兰元/日圆 80.940 80.600 0.42 -13.43 93.310

英镑/日圆 184.02 183.85 0.09 -0.98 186.38

澳元/新西兰元 1.0750 1.0737 0.12 2.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/张若琪/王颖/许娜；审校 戴素萍/龚芳/张若琪/杜明霞)

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