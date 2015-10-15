《香港报摘》--经济日报10月15日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--受经济前景不明朗及股市动荡拖累，近日二手住宅物业市场大幅减价的个案不断涌现，当中个别业主将单位向不同财务机构抵押借贷、个别业主则向代理表明股票市场失利需资金周转。
**其他**
--三大电讯商中国移动 、中国联通 以及中国雷信 公布跟中国铁塔公司的交易协议，合共注入价值高达2,139亿元人民币的铁塔资产，三间公司将因此合共帐面获利343亿元。
--消息指中国再保险 公开发售已获100亿港元资金认购，超额认购12倍，预期将以招股价中上区间定价。
--因憧憬中国再减息以及香港人民币同业拆息全线回落，七间香港银行下调人民币定期存款息率，其中中银香港 将3个月及半年期息减0.2-0.3厘，新息率划一降至3.2厘。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”