《香港报摘》--经济日报10月15日

**头版头条**

--受经济前景不明朗及股市动荡拖累，近日二手住宅物业市场大幅减价的个案不断涌现，当中个别业主将单位向不同财务机构抵押借贷、个别业主则向代理表明股票市场失利需资金周转。

**其他**

--三大电讯商中国移动 、中国联通 以及中国雷信 公布跟中国铁塔公司的交易协议，合共注入价值高达2,139亿元人民币的铁塔资产，三间公司将因此合共帐面获利343亿元。

--消息指中国再保险 公开发售已获100亿港元资金认购，超额认购12倍，预期将以招股价中上区间定价。

--因憧憬中国再减息以及香港人民币同业拆息全线回落，七间香港银行下调人民币定期存款息率，其中中银香港 将3个月及半年期息减0.2-0.3厘，新息率划一降至3.2厘。（完）

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