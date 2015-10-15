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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:40 BJT

中国个股：山东钢铁拟向实际控制人转让部分资产负债，总价128亿元

路透上海10月15日 - 山东钢铁 周四公告称，拟向实际控制人山东钢铁集团转让济南分公司部分资产及负债，转让价格128.20亿元人民币。

山东钢铁称，此次转让是为适应公司战略发展要求而开展的。交易成 功后，公司的财务状况和经营成果将有所改善，并为未来资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。

公告显示，截至评估基准日，本次收购涉及资产账面值为108.77亿元，评估值为128.20亿元，评估增值19.43亿元，增值率为17.86%。山钢集团拟以现金、持有的对山钢股份的债权及承接山钢股份部分负债作为支付方式，其中，现金支付不超过35亿元。

本次资产转让涉及范围为山东钢铁济南分公司老区资产，包括烧结机、能源动力设备、炼铁设备、炼钢设备、热轧设备、冷轧设备、中板设备、中厚板设备以及相关房产。

山东钢铁股票周三收报3.29元，近一个月累计上涨1.8576%。(完)

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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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