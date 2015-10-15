《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月15日

*工商时报：

--欧盟执委会贸易总署昨公布未来五年欧盟贸易政策报告，除将持续参与世贸组织(WTO)多边谈判，也将积极推动双边自由贸易协定(FTA)，其中包括与台湾探讨如何开始洽谈投资协定。经济部表示，乐见欧盟正面回应，并将持续推动台欧产业实质合作。

--台积电 今日举行法说会，由于台积电争取苹果 的A10订单将完胜三星已成为外资圈共识，预料10奈米是法说会攻防焦点。

--健保署长黄三桂昨日表示，已接获政院指示，将股利征收补充保费门槛，从现行5,000台币调高为1万台币，受惠者约164万人、每人每年可少缴200多台币，健保每年将短少5亿台币收入，预计11月23日健保会开会前就会预告，若无反对意见，12月即可上路。

--攸关电信、有线与无线电视、频道及内容产业发展的传播汇流法，NCC委员会议昨日决议通过，整体汇流相关法典将由〞五部法典〞组成，其中，昨天率先审议通过〞无线广播电视事业与频道事业管理条例〞，党政军投资五家无线电视台、频道商、直播卫星及无线广播电视等四大事业，将从过去〞1股都不行〞、改成不做管制。

*经济日报：

--国民党籍立委李贵敏昨天在立法院经济委员会质询时，引用经济部〞推动台湾加入TPP之影响评估报告〞指出，加入TPP后，农产及其加工业产值将少掉19.68亿美元(折合640亿台币)，就业人数会减少16,000人。制造业产值将因此增加104亿美元(折合3,400亿台币），就业人数则增加74,000人。

--五家公股金控去年获利合计888亿台币，远不如富邦 及国泰 两家民营金控的1,200亿台币，引起立委关注。据了解，五公股金控采取因应策略，财政部则督促公股金控加速扩大增资，强化资本，进行海外并购，拓展业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。