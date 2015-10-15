《香港报摘》--信报10月15日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）原定在中国内地建立商品交割仓库的计划一直未能实现，久攻无果的情况下迫使港交所行政总裁李小加改变策略，决定搁置在内地设立仓库的计划，转为在内地发展商品现货业务。
**其他**
--全球最大的钟表集团Swatch 联同银联以及交通银行 明年1月在中国推出有支付功能的手表“Swatch Bellamy”，虽无法连上互联网，但却内置近场通讯（NFC）晶片可以在设有银联POS机的零售店舖付款。
--渣打集团 全球削减职位计划影响的香港4名高层，当中包括去年加入的香港金融市场部主管陈镜沐，惟消息指他属自愿离职。
--运输及房屋局局长张炳良透露，政府将优先检讨现行的士服务，而为回应社会诉求，会考虑引进档次较高的优质的士服务，并就服务标准、收费或牌照条件等展开研究，期望今年底前向立法会提交细节及进行谘询。
--东方海外 主席董建成表示，受环球环境影响，本港出口有所下滑，入口更低迷，转口货量不足，行业经营环境未有改善，政府应增加码头用地，以改善经营效率。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”