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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 10:12 BJT

表格：全球石油需求、供应和库存预测

路透10月14日 - 以下为三大机构对全球石油供应、需求和库存的预测。

下表为美国能源资料协会(EIA)、国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)的最新预测。

单位：百万桶/日

2015

第一季 第二季 第三季 第四季 2015年平均 同比变动百分比 EIA

全球需求量 92.87 93.26 94.55 94.44 93.79 1.34

非OPEC供应量 57.97 58.19 58.60 58.19 58.24 1.29

OPEC原油预期* 28.54 28.66 29.46 29.69 29.09 -0.15

总库存变动 1.75 2.30 1.78 1.21 1.76 0.90

IEA

全球需求量 93.57 93.88 95.17 95.42 94.52 1.77

非OPEC供应量 58.1 58.27 58.49 58.27 58.3 1.3

OPEC原油预期* 29.0 29.1 30.1 30.5 29.7 0.4

总库存变动 1.5 2.4 1.6 - - - OPEC

全球需求量 91.97 92.04 93.44 93.96 92.86 1.51

非OPEC供应量 57.91 57.47 56.82 56.77 57.24 0.72

OPEC原油预期* 28.20 28.63 30.49 31.06 29.60 0.60

总库存变动 2.13 2.56 1.04 - - -

2016

第一季 第二季 第三季 第四季 2016年平均 同比变动百分比 EIA

全球需求量 94.23 94.76 95.95 95.84 95.20 1.41

非OPEC供应量 57.67 58.27 58.64 58.92 58.38 0.14

OPEC原油预期* 29.92 29.77 30.52 30.05 30.06 0.97

总库存变动 0.44 0.86 0.72 1.12 0.79 -0.97

IEA

全球需求量 94.89 95.08 96.24 96.67 95.72 1.20

非OPEC供应量 57.78 57.64 57.7 57.9 57.8 -0.5

OPEC原油预期* 30.4 30.6 31.7 31.9 31.1 1.5

总库存变动 - - - - - - OPEC

全球需求量 93.28 93.32 94.65 95.17 94.11 1.25

非OPEC供应量 56.99 56.87 56.94 57.64 57.11 -0.13

OPEC原油预期* 30.16 30.27 31.50 31.31 30.82 1.22

总库存变动 - - - - - -

对OPEC原油需求的半年平均预期

2015上半年 2015下半年 2016上半年 2016下半年 EIA 28.60 29.58 29.85 30.29 IEA 29.05 30.30 30.50 31.80 OPEC 28.42 30.78 30.22 31.42 平均预期 28.69 30.22 30.19 31.17 *等于总需求减去非OPEC总供应量、再减去OPEC液化天然气(NGLS)(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)

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