表格：全球石油需求、供应和库存预测

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月14日 - 以下为三大机构对全球石油供应、需求和库存的预测。
下表为美国能源资料协会(EIA)、国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)的最新预测。
单位：百万桶/日
2015
第一季 第二季 第三季 第四季 2015年平均 同比变动百分比 EIA
全球需求量 92.87 93.26 94.55 94.44 93.79 1.34
非OPEC供应量 57.97 58.19 58.60 58.19 58.24 1.29
OPEC原油预期* 28.54 28.66 29.46 29.69 29.09 -0.15
总库存变动 1.75 2.30 1.78 1.21 1.76 0.90
IEA
全球需求量 93.57 93.88 95.17 95.42 94.52 1.77
非OPEC供应量 58.1 58.27 58.49 58.27 58.3 1.3
OPEC原油预期* 29.0 29.1 30.1 30.5 29.7 0.4
总库存变动 1.5 2.4 1.6 - - - OPEC
全球需求量 91.97 92.04 93.44 93.96 92.86 1.51
非OPEC供应量 57.91 57.47 56.82 56.77 57.24 0.72
OPEC原油预期* 28.20 28.63 30.49 31.06 29.60 0.60
总库存变动 2.13 2.56 1.04 - - -
2016
第一季 第二季 第三季 第四季 2016年平均 同比变动百分比 EIA
全球需求量 94.23 94.76 95.95 95.84 95.20 1.41
非OPEC供应量 57.67 58.27 58.64 58.92 58.38 0.14
OPEC原油预期* 29.92 29.77 30.52 30.05 30.06 0.97
总库存变动 0.44 0.86 0.72 1.12 0.79 -0.97
IEA
全球需求量 94.89 95.08 96.24 96.67 95.72 1.20
非OPEC供应量 57.78 57.64 57.7 57.9 57.8 -0.5
OPEC原油预期* 30.4 30.6 31.7 31.9 31.1 1.5
总库存变动 - - - - - - OPEC
全球需求量 93.28 93.32 94.65 95.17 94.11 1.25
非OPEC供应量 56.99 56.87 56.94 57.64 57.11 -0.13
OPEC原油预期* 30.16 30.27 31.50 31.31 30.82 1.22
总库存变动 - - - - - -
对OPEC原油需求的半年平均预期
2015上半年 2015下半年 2016上半年 2016下半年 EIA 28.60 29.58 29.85 30.29 IEA 29.05 30.30 30.50 31.80 OPEC 28.42 30.78 30.22 31.42 平均预期 28.69 30.22 30.19 31.17 *等于总需求减去非OPEC总供应量、再减去OPEC液化天然气(NGLS)(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”