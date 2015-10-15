《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月15日

路透香港10月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7495港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低157.14点，或0.92%，报16,924.75点。因沃尔玛发布疲弱财测拖累 零售股走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.180 1.03 27916 9.081 0.23 中国铝业 9.010 -1.31 19441 2.793 -0.25 中国移动 59.980 1.57 275026 92.963 1.93 中国人寿 18.470 -0.59 166214 28.627 -0.08 中石油 80.860 1.97 36418 6.266 -0.54 中石化 71.850 1.44 52422 5.568 -0.04 汇丰控股 39.790 0.63 1335696 61.671 0.03 中电信 54.360 5.45 31019 4.213 2.75 中国联通 14.690 7.78 626974 11.384 5.02 兖州煤业 5.240 -0.38 7454 4.061 -0.23 华能国际 47.720 1.38 12728 9.245 0.49 南方航空 38.230 1.87 10267 5.925 0.60 东方航空 30.410 -1.04 11459 4.713 0.93 中芯国际 4.800 0.63 2350 0.744 -0.81