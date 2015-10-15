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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:36 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月15日

路透香港10月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7495港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周三收低157.14点，或0.92%，报16,924.75点。因沃尔玛发布疲弱财测拖累
 零售股走低。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       117.180    1.03      27916             9.081       0.23
 中国铝业                       9.010   -1.31      19441             2.793      -0.25
 中国移动                      59.980    1.57     275026            92.963       1.93
 中国人寿                      18.470   -0.59     166214            28.627      -0.08
 中石油                        80.860    1.97      36418             6.266      -0.54
 中石化                        71.850    1.44      52422             5.568      -0.04
 汇丰控股                      39.790    0.63    1335696            61.671       0.03
 中电信                        54.360    5.45      31019             4.213       2.75
 中国联通                      14.690    7.78     626974            11.384       5.02
 兖州煤业                       5.240   -0.38       7454             4.061      -0.23
 华能国际                      47.720    1.38      12728             9.245       0.49
 南方航空                      38.230    1.87      10267             5.925       0.60
 东方航空                      30.410   -1.04      11459             4.713       0.93
 中芯国际                       4.800    0.63       2350             0.744      -0.81

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