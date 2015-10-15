全球金市：金价维持在三个半月高点附近，市场推测美联储或推迟加息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。
投资人认为美国和其他地区疲弱，可能导致美联储推迟原先预期的2015年底升息。
黄金为无息资产，通常受惠于超低利率。
美元指数周三下跌至8月底以来最低，亦嘉惠黄金。
Elliott Management执行长Paul Singer周三表示，每家机构投资组合应该要有5-10%投资在黄金资产，以规避零利率让纸币价值贬值的风险。
白银周四触及每盎司16.18美元的三个半月高位，之后小幅回落。现货铂金 升至五周高位999美元，之后回吐升幅至下跌0.2%。现货钯金 则小升。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 龚芳/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”