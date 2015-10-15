全球金市：金价维持在三个半月高点附近，市场推测美联储或推迟加息

中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

投资人认为美国和其他地区疲弱，可能导致美联储推迟原先预期的2015年底升息。

黄金为无息资产，通常受惠于超低利率。

美元指数周三下跌至8月底以来最低，亦嘉惠黄金。

Elliott Management执行长Paul Singer周三表示，每家机构投资组合应该要有5-10%投资在黄金资产，以规避零利率让纸币价值贬值的风险。

白银周四触及每盎司16.18美元的三个半月高位，之后小幅回落。现货铂金 升至五周高位999美元，之后回吐升幅至下跌0.2%。现货钯金 则小升。(完)

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