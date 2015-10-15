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货币新闻 | 2015年 10月 15日 星期四 09:02 BJT

《图表新闻》2015年前九个月全球石油供应量较需求量高出逾5亿桶

指标北海布兰特原油期货 周三报约每桶49美元。其在8月一度创下2009年3月来最低，远低于2014年6月所及的每桶115美元上方的高点。

据国际能源署(IEA)，今年全球石油库存都在增加，发达国家商业燃料库存8月更是触及29.4亿桶的纪录高点。

据来自IEA、OPEC和美国政府的数据显示，OPEC产油国原油供过于求，第二季创下每日供给过剩264万桶的高点。

如果一如预期明年取消对伊朗的经济制裁，供给过剩的局面还会进一步加剧。

“预计明年石油需求增长将大幅放缓，加之如果国际制裁取消，伊朗料将给全球市场带来更多石油，这些因素都将可能令油市供应过剩情况持续至2016年，”IEA称。 (完)

(编译 于春红/孙茉莉; 审校 戴素萍/杜明霞)

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