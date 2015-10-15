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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:58 BJT

国际油市：美国原油连续第五天下跌，受累于供应过剩担忧

美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存大幅增加，汽油库存和分油库存减少。

API公布，截至10月9日该周，美国原油库存急升930万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。

巴克莱称较长期来看，基于其基本价格预期，布兰特原油2020年将升至每桶85美元，较目前2020年期货合约每桶约65美元的价格高出大概20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 戴素萍/于春红)

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