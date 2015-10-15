国际油市：美国原油连续第五天下跌，受累于供应过剩担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存大幅增加，汽油库存和分油库存减少。
API公布，截至10月9日该周，美国原油库存急升930万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。
巴克莱称较长期来看，基于其基本价格预期，布兰特原油2020年将升至每桶85美元，较目前2020年期货合约每桶约65美元的价格高出大概20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 戴素萍/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”