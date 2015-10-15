《中国报摘》--其他报纸重要消息10月15日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--交通运输“十三五”发展规划正在紧锣密鼓编制之中，其中的《综合交通运输“十三五”发展规划》和《铁路“十三五”发展规划》及多部子规划已拟定编制框架。
--上海市政府宣布在上海面积最大的开发区——临港地区建设国际智能制造中心，到2020年初步形成框架，政府将在平台建设、人才集聚等方面予以支持。随后发布的10条配套政策中包括上海将设立规模为50亿元的智能制造产业引导基金等。
**证券时报**
--国务院发布通知，将中国保监会起草的《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定(征求意见稿)》及其说明全文公布，并征求社会各界意见；修改内容主要包括放松管制、加强消费者保护、科学监管，以及加大对保险违法行为打击力度等。
**人民日报**
--国务院日前印发《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，决定第一批取消62项中央指定地方实施的行政审批事项。项目较多的有地方税务部门、卫生计生部门等。
--中国社会科学院编撰的《2013—2015年中国休闲发展报告》测算，2014年中国休闲相关产业规模约为3.6万亿元人民币，相当于社会消费品零售总额的13.8%，国内生产总值(GDP)的5.7%，预计2015年的产业规模将突破4万亿元大关。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”