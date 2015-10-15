《中国报摘》--其他报纸重要消息10月15日

**上海证券报**

--交通运输“十三五”发展规划正在紧锣密鼓编制之中，其中的《综合交通运输“十三五”发展规划》和《铁路“十三五”发展规划》及多部子规划已拟定编制框架。

--上海市政府宣布在上海面积最大的开发区——临港地区建设国际智能制造中心，到2020年初步形成框架，政府将在平台建设、人才集聚等方面予以支持。随后发布的10条配套政策中包括上海将设立规模为50亿元的智能制造产业引导基金等。

**证券时报**

--国务院发布通知，将中国保监会起草的《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定(征求意见稿)》及其说明全文公布，并征求社会各界意见；修改内容主要包括放松管制、加强消费者保护、科学监管，以及加大对保险违法行为打击力度等。

**人民日报**

--国务院日前印发《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，决定第一批取消62项中央指定地方实施的行政审批事项。项目较多的有地方税务部门、卫生计生部门等。

--中国社会科学院编撰的《2013—2015年中国休闲发展报告》测算，2014年中国休闲相关产业规模约为3.6万亿元人民币，相当于社会消费品零售总额的13.8%，国内生产总值(GDP)的5.7%，预计2015年的产业规模将突破4万亿元大关。(完)