《新兴市场重要经济事件预告》--10月15日-10月22日

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10月15日(四)

香港--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“相背离的货币政策、全球资本流动和金融稳定性”的活动上发表讲话(0115)。

第比利斯--丝绸之路经济论坛(至10月16日)，演讲者包括亚洲开发银行副总裁张文才等。

首尔--韩国央行召开货币政策会议(0100)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率会议(1000)。

曼谷--泰国副总理颂吉和财长在“重建经济”研讨会上发言(0600)。

华沙--第12届主题为“欧洲经济一体化”的奥地利央行(OeNB)年会/第五届波兰央行年会，题目为“欧洲经济的未来--提高欧盟竞争力--中东欧及东南欧国家(CESEE)的角色”(至10月16日)。演讲嘉宾为奥地利央行总裁和波兰央行总裁。

华沙--德国央行副总裁Claudia Buch在华沙经济学院发表演讲(1330)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

10月16日(五)

米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提和世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在一个会议上发表讲话。

比勒陀利亚--南非央行总裁甘亚格发表讲话(1530)。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

10月19日(一)

暂无重要经济事件。

10月20日(二)

布拉格--捷克央行官员Pavel Rezabek发表讲话(0800)。

布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月21日)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。

10月21日(三)

温特和克--纳米比亚央行举行货币政策会议(1000)。

安卡拉--土耳其央行货币政策会议(1100)。

开普敦--南非财长内内(Nhlanhla Nene)向议会说明其首个中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和对未来三年经济增长的预期(1300)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

10月22日(四)

南非斯泰伦博斯--南非央行总裁甘亚格在一经济会议上发表讲话(0640)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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