《路透晚报》--10月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月新增人民币贷款创同期新高，M2增速小幅回落

中国人民银行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款1.05万亿元，创有纪录来同期最高，远高于此前路透8,855亿元的调查中值；月末广义货币供应量(M2)同比增长13.1%，略低于此前路透13.2%的调查中值。

--路透调查：尽管中国放松政策，明年经济增长仍将放缓至6.5%

周四公布的路透调查显示，即便中国央行进一步宽松政策阻止经济放缓，2016年中国经济增长率料将从2015年的6.8%放缓至6.5%。受访分析师预计，到年底前中国央行预计降息25个基点，下调存款准备金率50个基点。

--中国经济：未来五年投入逾1,400亿元，支持农村及偏远地区宽带建设--国务院

中国国务院周三表示，将在未来五年投入超过1,400亿元人民币，力争到2020年实现宽带覆盖98%的行政村，并逐步实现无线宽带覆盖。同时部署加快发展农村电商，确定促进快递业发展的措施,向各类资本进一步开放国内快递市场。

--中国经济：稳中向好态势未改，三季度GDP增幅预计7%左右--发改委

中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周四称，中国经济仍保持缓中趋稳、稳中向好、稳中有进态势，并在合理区间内运行，预计三季度GDP(国内生产总值)增幅仍会保持7%左右；居民消费价格总水平将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅的物价上涨。

--中国数据：前三季非金融对外直接投资同比增16.5%，至873亿美元

新华社周四引述中国商务部报导，中国前三季度非金融对外直接投资(ODI)同比增长16.5%,至873亿美元。

--中国经济：发改委批复渭源至武都公路等八个交通项目，总投资近千亿

中国国家发改委日前批复包括公路、铁路和运河的八个交通建设项目，包括甘肃省渭源至武都公路、渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线、京杭运河浙江段三级航道整治工程等，总投资达953.16亿元人民币。

--中国房地产：三季度全国住宅地价同比增速一年半来首次回升--国土部

中国楼市回暖已开始向土地市场传递。中国国土资源部中国土地勘测规划院最新报告显示，2015年第三季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季度上升，为一年半以来首次。

--全球贸易：在WTO与日本及欧盟的不锈钢无缝钢管纠纷案，中国败诉

世界贸易组织(WTO)周三做出裁决，驳回中国的上诉。在这场纠纷中，欧盟和日本指责中国对高性能不锈钢无缝钢管征收了反倾销税。

--台湾经济：2015年经济成长率下修至0.9%，不保1%--中经院

台湾民间智库--中华经济研究院周四表示，预估今年第三季台湾经济为负成长2.11%，全年经济成长率不保〞1%〞，估仅成长0.9%。

【金融】

--《焦点》中国资产荒下资管行业让利过冬，信用风险升高雪上加霜

中国股市巨震引致的“资产荒”蔓延，无疑让缺乏理想投资标的的国内资产管理行业提前进入寒冬。不过，基于规模导向和市场份额考虑，资管行业普遍压缩利润以保住对客户零售端(负债端)的收益；而近期信用风险事件频发亦令资管投资更趋谨慎。

--中港个股：工行墨西哥子行揭牌成立，为该国第一家中资银行

中国以市值计最大银行--工商银行的墨西哥子行正式揭牌成立，这是墨西哥第一家中资银行。至此，工行已在阿根廷、巴西、秘鲁和墨西哥四个拉美国家设立了营业机构，形成了较为完备的拉美地区服务网络。

【固定收益】

--《分析》流动性充裕中国央行小幅净回笼，经济欠佳宽松基调难改

上周国庆节后资金短暂波动但很快重归充裕格局，中国央行公开市场周四逆回购规模大幅缩量，本周则转为净回笼700亿元人民币；分析人士认为，央行操作规模只是恢复日常节奏，净回笼仅是顺势微调，宽松基调并未改变。

--新债招标：浙江3-7年专项地方债利率较下限上浮10bp，10年上浮19bp--业内人士

业内人士周四透露，中国浙江省下午招标的四期专项地方债，中标利率为2.94%、3.04%、3.23%和3.31%，3-7年较投标下限均上浮10个基点(bp)，10年期上浮19个基点。该省稍早招标的四期一般地方债，中标利率均与四期专项地方债相同。

--中国债市动态：国债期货升势暂歇现券收益率反弹，关注9月金融数据

中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS均涨，交易员称，在国债期货盘中走弱带动下，现券情绪亦趋谨慎，未延续昨日大涨局面，获利了结压力显现；长债收益率波幅剧烈，显示短期市场看法存有分歧。

--中国货币市场：主要回购利率平台整理，净回笼无碍资金继续宽松

中国银行间市场周四主要回购加权利率继续平台整理，七天期品种维持在与公开市场逆回购相近水平。交易员称，目前各期限资金供给较为充裕，例行准备金调整和公开市场净回笼等对流动性影响不大。

【外汇】

--《焦点》中国央行拟开启外汇交易夜盘，加速冲刺SDR

中国央行正在为冲刺SDR加速推进外汇市场的对外开放。继早前允许境外央行类机构进入中国银行间外汇市场后，央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。

--中国汇市：人民币早盘反弹成交放大，贬值预期仍存料延续震荡走势

人民币兑美元即期周四早盘随中间价反弹。交易员称，美联储加息预期降温，国际美元下探至七周低点，小幅提振人民币人气，半日成交较昨日明显放大，但疲软的中国经济基本面亦难以支持汇价明显反弹，人民币料延续震荡走势。

--离岸人民币：人民币成为EBS平台交易量第三大货币

人民币成为电子交易系统(EBS)平台交易量第三大的货币，超过了美元兑瑞郎以及欧元兑日圆等货币对。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.3%至近两个月新高，资金面相对充裕个股普涨

中国股市沪综指周四收升2.3%至近两个月新高。分析师指出，今日大盘低开高走，市场资金面相对充裕，盘中个股普涨，股指收盘站至3,300点上方。昨日的盘中调整消化了部分获利盘压力，大盘继续依托5日均线延续反弹行情。

--香港新股：中国华融高至196亿港元IPO登场，基础投资者占约七成

据路透周四获得的销售文件显示，中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至196亿港元，并锁定10名基础投资者，占发售比例最多七成。

--香港个股：中国三大运营商向铁塔公司转让资产，将获不菲收益

中国电信、中国移动和中国联通周三晚间发布公告称，三家公司周三已与中国铁塔公司签约，后者以现金和发行股份的形式向三者收购全部存量铁塔相关资产，这三家上市公司均将获得因资产溢价带来的不菲收益。

--中国个股：山东钢铁拟向实际控制人转让部分资产负债，总价128亿元

山东钢铁周四公告称，拟向实际控制人山东钢铁集团转让济南分公司部分资产及负债，转让价格128.20亿元人民币。

--台湾个股：台积电估第四季营收2,010-2,040亿台币，季跌4-5.41%

全球晶圆代工龙头--台积电周四表示，第四季合并营收预计达2,010-2,040亿台币，较上季的2,125.05亿台币跌4-5.41%。该公司第三季净利为753.3亿台币，高于市场预期，较上年同期减1.3%，较上季的794.17亿则减5.1%。

--中国棉花：9月进口跌至纪录低点--中国棉花协会网站

根据一家行业网站公布的海关数据，中国9月进口5.09万吨棉花，同比下降58.6%，且为至少2005年以来月度最低水平。 (完)