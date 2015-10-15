芝加哥期市：小麦期货连续第二日下跌，因预计天气条件改善

国际油市：油价跳涨逾2%，周末产油国会议将建立减产监督机制
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 507.50 -0.75 -0.15% +0.15% 498.18 48
CBOT玉米 378.00 -1.00 -0.26% -0.72% 382.75 39
CBOT大豆 912.25 1.75 +0.19% +2.79% 880.92 69
CBOT稻米 $12.06 -$0.08 -0.70% -6.40% $12.86 17
美国原油 $46.33 -$0.31 -0.66% -0.71% $46.06 45
汇率
欧元/美元 $1.147 $0.011 +0.99% +1.00%
美元/澳元 0.731 -0.005 -0.65% -0.27%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/张若琪 审校 于春红/王丽鑫/李爽)
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