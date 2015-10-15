《香港报摘》--其他报纸重要消息10月15日

**明报**

--益华百货 与招商局集团旗下招商局食品签订战略采购合作框架协议，主席兼执行董事陈健仁表示，集团现时已分别于中山市及江门市开设跨境商品直销体验店，期望三年内可增设50间店。

--贸发局主席罗康瑞说，希望贸发局可担当一带一路“超级联系人”平台的角色，董事会刚批准这个新的发展方向，并承诺12月向政府提交详细计划书。

**星岛日报**

--LVMH 首席财务官Jean-Jacques Guiony于投资者会议上表示，港澳地区的LV业务仍然受压，现时日圆汇率吸引消费者到日本购物，预期中国访日旅客增长仍会维持一段日子，有助日本LV业务。

**苹果日报**

--受惠国际金价回落而出现的“小抢金潮”，六福 7-9月港澳地区收入按年跌7%，较今年首季跌幅19%收窄；中国市场收入则增长2%，为去年3月以来首次录得正增长。

**东方日报**

--消息指，市传集资78亿港元的中国投行中金好大机会于本月最后一周招股。

--中国鞋履制造及零售商达芙妮 的同店销售连续四季下跌，至九月底止第三季跌幅扩大至近两成，销售点数目净减219间。

**文汇报**

--今年银行界出现多次高层人事调动，金管局法规部执行总监戴敏娜称，金管局会与银行业高层见面以确保银行提出任命的高层人员人选妥当；并认为现行法规行之有效。（完）

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