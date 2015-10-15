中国债市动态：国债期货升势暂歇现券收益率反弹，关注9月金融数据

路透上海10月15日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS均涨，交易员称，在国债期货盘中走弱带动下，现券情绪亦趋谨慎，未延续昨日大涨局面，获利了结压力显现；长债收益率波幅剧烈，显示短期市场看法存有分歧。

按中债估值计算，截至昨日，十一以来银行间10年期国债收益率降幅已达约20个bp(基点)。交易员称，经济疲软、通胀低迷、货币宽松继续为债券牛市提供支撑，但现券收益率快速破位下行后，谨慎情绪亦开始升温，期待即将出炉的9月金融数据给予进一步指引。

华南一银行交易员称，早盘长债回调压力明显，“昨天10年国开债在3.53、3.54%，今早直接跳到3.60%；不过波动也是很大，随着国债期货反弹回来，收益率上上下下好几次了。”

他认为，考虑到宏观经济未见改善，债市大方向还是向下；但十一长假后十年期国债、国开债收益率快速向下突破整数点位后，收益率日内波动加大，市场情绪不太稳定，受国债期货影响明显，短期需谨慎回调风险。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.5800%/3.5675%，上日尾盘为3.5650%/3.5550%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.0950%/3.0600%，上日尾盘为3.0750%/3.0200%。

上海另一银行交易员则提到，今日央行将公布9月M2及新增人民币贷款等金融数据，长债收益率早盘上行，可能也隐含了当月信贷回升的预期。

路透调查的31家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为8,855亿元人民币，较上月增加759亿元；市场人士认为，央行自9月6日执行的降准操作以及债券发行提速等将推升新增贷款规模。

公开市场方面，中国央行今日将进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持稳于2.35%。据此计算，本周公开市场转为净回笼，规模700亿元。 但因资金面稳势不改，交易员称对现券影响不大。

中国国家发展改革委周四表示，中国总体上看CPI将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅上涨。今年1-9月，发改委审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元人民币。