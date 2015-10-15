更新版 1-日本数据：10月制造业信心再次下滑，受衰退担忧拖累--路透短观

(新增分析师评论和细节)

* 日本10月制造业景气判断指数为正7，9月为正9

* 日本10月非制造业景气判断指数为正27，9月为正23

* 预计未来制造业信心停滞，服务业信心下滑

* 路透调查与日本央行短观调查密切相关

路透东京10月15日 - 路透调查显示，日本10月制造业信心连续第二个月下降，预计还将进一步恶化。这加剧了对日本经济将陷入衰退的担忧，令决策者面临实施更多刺激举措的压力。

服务业景气判断指数从前月的下降趋势中反弹，但未来三个月仍料将再度恶化，表明占据经济活动约60%比重的民间消费较为脆弱。

在此之前，日本近期已发布多项疲弱数据，包括制造业产出和机械订单意外下滑，令企业活动的强健程度存疑。

疲弱的企业前景，可能破坏决策者促使民间部门带动增长与投资进入良性循环的努力。日本央行乐观预期经济可望于明年达到2%的通胀目标，而出现这种良性循环至为关键。

“即使经济在7-9月避免了连续两个季度萎缩，但由于生产疲软，经济成长不会有强劲表现，”巴克莱证券分析师Yuichiro Naga表示。

“近几个月通胀预期似乎一直在下降，所以我们仍预计日本央行将在10月30日采取行动。央行料将下修对本财年的经济增长预估。”

路透在9月30日-10月9日对515家大中型企业进行调查，有268家作出回复。调查结果显示，由于中国和新兴市场放缓令前景蒙上阴霾，面对国内外需求迟滞，企业苦苦挣扎。

“订单明显被推迟。当制造业客户的销售放缓时，通常会有这种情况。我认为经济呈下行趋势，”一家电子机械制造企业经理在调查中表示。

路透短观日本10月制造业景气判断指数从9月的正9降至正7，追平2013年5月的低位，受炼油、化学、食品、汽车业的拖累。1月制造业景气判断指数料持平。

10月非制造业景气判断指数从9月的正23升至正27，主要受到零售和运输业的提振，这些行业可能因入境旅游的繁荣而受益。 但该指数1月料将再次下滑至24，反映了前景的不确定性。