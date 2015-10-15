中信期货：中国期指总持仓持续下降，空头并未乘胜追击

股指期货周三午后下跌，尾盘呈现小幅跳水，技术上形成两连阴。IF加权指数跌破前期高点3339点，略有突破失败的感觉。不过，五日均线仍形成支撑，均线和MACD指标还没有明显转向，因此仍可定性为正常反弹过程中的回调。

本周期指连续两天总持仓下降，暗示短线反弹遇到阻力。在周一大盘强势上攻的情况下，三大期指品种虽然总持仓继续增仓，但IF和IH前20席位持仓多空都减仓，表明连续反弹后短线资金有撤退迹象。这为周二和周三的调整埋下伏笔。不过，在调整中总持仓不断下降，说明空方不敢乘势追击，或许会限制调整的空间。空方操作较为短线，不敢恋战，证明空方主导的行情没有回归。(完)