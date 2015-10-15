中信期货：中国期指总持仓持续下降，空头并未乘胜追击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
股指期货周三午后下跌，尾盘呈现小幅跳水，技术上形成两连阴。IF加权指数跌破前期高点3339点，略有突破失败的感觉。不过，五日均线仍形成支撑，均线和MACD指标还没有明显转向，因此仍可定性为正常反弹过程中的回调。
本周期指连续两天总持仓下降，暗示短线反弹遇到阻力。在周一大盘强势上攻的情况下，三大期指品种虽然总持仓继续增仓，但IF和IH前20席位持仓多空都减仓，表明连续反弹后短线资金有撤退迹象。这为周二和周三的调整埋下伏笔。不过，在调整中总持仓不断下降，说明空方不敢乘势追击，或许会限制调整的空间。空方操作较为短线，不敢恋战，证明空方主导的行情没有回归。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”