国泰君安期货：大连棕榈油期货可逢低做多，中长线持有

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
最近，棕榈油期货表现强势，主力1601合约本周强势上涨，目前已经突破4,600元/吨整数关口。我们认为，四季度棕榈油供应压力将逐步减小，棕榈油中长期存在反弹动能，短期上涨过快，或有回调压力。
四季度棕榈油供应压力将逐步减小，棕榈油存在反弹动能，目前棕榈油走势较为强势，但需求较差、库存较高限制棕榈油反弹高度。短期棕榈油可能面临小幅回调压力，若10月棕榈油产量继续减少并带动库存出现下降，棕榈油有望继续上涨。投资者可逢低做多，中长线持有。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”