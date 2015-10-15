版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 09:18 BJT

国泰君安期货：大连棕榈油期货可逢低做多，中长线持有

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

最近，棕榈油期货表现强势，主力1601合约本周强势上涨，目前已经突破4,600元/吨整数关口。我们认为，四季度棕榈油供应压力将逐步减小，棕榈油中长期存在反弹动能，短期上涨过快，或有回调压力。

　　四季度棕榈油供应压力将逐步减小，棕榈油存在反弹动能，目前棕榈油走势较为强势，但需求较差、库存较高限制棕榈油反弹高度。短期棕榈油可能面临小幅回调压力，若10月棕榈油产量继续减少并带动库存出现下降，棕榈油有望继续上涨。投资者可逢低做多，中长线持有。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐