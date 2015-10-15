宏源期货：沪铜后市料限于37,000-42,000元区间，需求难现大幅反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
9月下旬，嘉能可债务问题引发投资者担忧情绪，铜价出现回落并考验前低，但国庆长假期间，嘉能可高管表示有能力偿还债务，投资者恐慌情绪缓解，铜价反弹。美国经济复苏动力减弱，中国政策取向积极，但不会推出大规模经济刺激计划，因此铜需求难以出现大幅反弹，未来几个月铜价在37,000—42,000元/吨区间运行依旧是大概率事件。
美联储推迟加息延缓了国际资本流动对新兴市场经济体的负面冲击。中国稳增长政策更为积极，但力度依旧较小，这决定了铜需求有改善的可能，但空间不大。整体上，成本支撑限制下行空间，需求疲弱又限制上行空间，未来一两个月，铜价将继续维持区间整理行情。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”