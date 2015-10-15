良运期货：大连铁矿石期货短期未摆脱弱势振荡格局

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

近日，大连铁矿石期货价格出现剧烈振荡。从基本面来看，铁矿石继续在当前的底部区间进行弱势振荡是大概率事件，至少短期很难走出连续上涨或下跌行情。

当前下游钢材需求寡淡，钢厂大面积亏损，不可能接受高矿价。中钢协数据显示，1—8月全国粗钢表观消费量为4.77亿吨，同比下降5.5%，比粗钢产量降幅高3.5个百分点。钢材价格连创新低，截至10月9日，全国有超过90%的钢厂亏损，高炉开工率降至81.4%。这一情况在短期很难明显改观，加之钢材季节性减产即将来临，铁矿石需求恐怕难免受到波及。

而从库存来看，铁矿石需求仍然寡淡。此前铁矿石库存锐减主要是国庆节期间港口作业放缓的结果，无法对行情产生持续性影响。从矿山发货量来看，当前国外主流矿产商对中国的发货量维持在高位。考虑到澳大利亚Roy Hill项目（据称年产量5500万吨）在四季度即将开始装船出货，因此预计港口铁矿石库存继续下降空间不大。(完)

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