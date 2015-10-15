金鹏期货：大连豆粕期货下档支撑强劲，利空出尽可逢低做多

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

虽然面临着南美和北美大豆的双重丰产压力，但美豆近2个月来、国内豆粕近4个月以来并未再创新低。而且美豆周二形成突破，上行趋势显着。展望后市，供应利空基本消化，随着中国需求转好以及南美新作大豆种植天气的不确定性，豆粕有望走出一波反弹趋势。

随着秋冬季节来临，国内养殖、饲料业也进入传统需求旺季。数据显示，8月全国饲料总产量环比增加4%。目前生猪价格虽然略有下跌，但仍处于近几年相对高位，而由于玉米价格大幅下跌，猪粮比急剧上升，加之豆粕价格处在低位，养猪有着400元/头以上的丰厚利润，刺激养殖户扩大存栏量。国内生猪存栏量在7、8月连续两个月环比增加，养猪业触底回升迹象明显。

技术上看，CBOT大豆主力11月合约在低位横盘2个月后，突破盘整区间上沿以及5月底和6月中旬低点形成的压力位，上涨趋势较为明显。而内盘豆粕久横不下，显示下档支撑强劲。操作上可逢低做多。(完)

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