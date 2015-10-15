中国货币市场：主要回购利率平台整理，净回笼无碍资金继续宽松

路透上海10月15日 - 中国银行间市场周四主要回购加权利率 继续平台整理，七天期品种维持在与公开市场逆回购相近水平。交易员称，目前各期限资金供给较为充裕，例行准备金调整和公开市场净回笼等对流动性影响不大。

今日稍早，中国央行在公开市场进行了500亿元人民币的七天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%。据此计算，本周将净回笼700亿元，上周为净投放400亿。

上海一银行交易员认为，“公开市场回笼影响不大，如果钱紧，就会投放调节，这个不用担心。”

她并称，今天准备金例行调整也几乎未起任何波澜。在稳定预期下，也要适当关注未来一段时间缴税因素可能对流动性造成的扰动。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8748 1.8795 -0.47

七天 2.3814 2.4086 -2.72

14天 2.6987 2.6840 +1.47

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8250 1.7050 +212.00

七天 2.5000 2.1850 +31.50

14天 2.4000 2.3000 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.4100 2.4300 -2.00

14天 2.7000 2.7000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9010 1.9000 +0.10

七天 2.3970 2.3970 +0.00

三个月 3.1846 3.1860 -0.14