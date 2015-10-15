中国货币市场：主要回购利率平台整理，净回笼无碍资金继续宽松

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月15日 - 中国银行间市场周四主要回购加权利率 继续平台整理，七天期品种维持在与公开市场逆回购相近水平。交易员称，目前各期限资金供给较为充裕，例行准备金调整和公开市场净回笼等对流动性影响不大。
今日稍早，中国央行在公开市场进行了500亿元人民币的七天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%。据此计算，本周将净回笼700亿元，上周为净投放400亿。
上海一银行交易员认为，“公开市场回笼影响不大，如果钱紧，就会投放调节，这个不用担心。”
她并称，今天准备金例行调整也几乎未起任何波澜。在稳定预期下，也要适当关注未来一段时间缴税因素可能对流动性造成的扰动。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8748 1.8795 -0.47
七天 2.3814 2.4086 -2.72
14天 2.6987 2.6840 +1.47
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8250 1.7050 +212.00
七天 2.5000 2.1850 +31.50
14天 2.4000 2.3000 +10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00
七天 2.4100 2.4300 -2.00
14天 2.7000 2.7000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.9010 1.9000 +0.10
七天 2.3970 2.3970 +0.00
三个月 3.1846 3.1860 -0.14
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”