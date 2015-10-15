光大期货：大连鸡蛋期货调整行情中，期价近弱远强

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

十一长假过后，国内多地鸡蛋现货报价快速下行，在此影响下，鸡蛋近月1601合约期价补跌，期现市场联袂走低，获利空头减仓离场。蛋价急跌后，短线期价或趋于盘整。

而远月1605、1609合约蛋价持续坚挺，对于做多远月合约的投资者来说，炒作由蛋价低迷导致的养殖户补栏积极性下降预期是其理由之一。笔者预计，在1月合约补跌之后，鸡蛋近、远月合约短期呈现企稳反弹要求，调整行情中鸡蛋期价或延续近弱远强格局。（完）

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