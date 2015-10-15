光大期货：大连鸡蛋期货调整行情中，期价近弱远强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
十一长假过后，国内多地鸡蛋现货报价快速下行，在此影响下，鸡蛋近月1601合约期价补跌，期现市场联袂走低，获利空头减仓离场。蛋价急跌后，短线期价或趋于盘整。
而远月1605、1609合约蛋价持续坚挺，对于做多远月合约的投资者来说，炒作由蛋价低迷导致的养殖户补栏积极性下降预期是其理由之一。笔者预计，在1月合约补跌之后，鸡蛋近、远月合约短期呈现企稳反弹要求，调整行情中鸡蛋期价或延续近弱远强格局。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”