港报社评：拍卡泄密风波，显港金融挑战--经济日报10月15日

本港七家银行发出的非接触式信用卡，被揭私隐外泄风险，发卡机构显有疏忽。香港新型电子支付系统的发展较邻近地区慢，正因公众对保安疑虑难消，业界有最大责任挽公众信心。

近年不少本港银行发行非接触式信用卡，令持卡人可如使用八达通般「嘟」卡购物，惟最近有手机程式被指可隔着钱包，甚至手提包，读取这些非接触式信用卡的资料，惹盗用风险。金管局表示，十一家发行非接触式信用卡的银行中，出问题的银行有七家，已责成涉事银行换卡。

今次事件起因，应非这些信用卡的保安科技不足，而是有关发卡银行未有做好该做的加密工作，防止未获授权程式读取信用卡资料，且金管局早已规范「嘟」卡时读取的资料不能包括持卡人全名，惟涉事发卡银行不符要求，酿私隐外泄大隐患。

此事更凸显，港人对非接触式信用卡等电子支付新模式，接受程度仍不高，正因担忧私隐与保安缺乏保障，有机会被不法之徒以新科技盗取资料、盗刷信用卡。有发卡机构月初曾发表调查指，仅18%港人，对电子支付的安全有信心，远逊不少亚太地区。

其实本港在电子支付发展上，一度领先亚太，如1997年推出的八达通，曾是不少亚太地区发展电子支付的学习典范。惟近年本港发展电子支付进展缓慢，被新加坡、日本、韩国，以至曾落后香港的内地超越，终变落后。

香港错失的，不单是透过发展多元化的电子支付新服务，为市民日常生活提供更大便利，更关键是亚太区内正透过日益蓬勃的电子支付业务，推动金融创新发展，如内地的支付宝、余额宝等，已由购物付款发展成新兴的理财、投资平台，作为亚太金融中心的香港，却因公众对电子支付信心不足，令发展停滞，错失更多金融创新机遇。

要提升公众对电子支付的信心，力推相关发展，业界实责无旁贷，最基本的要求，实是发卡机构必须向用户提供符合监管要求、保安水平达标的交易系统；金融机构与商户亦有责确保交易过程便利的同时，保安与加密亦须做足，让公众逐步建立对电子支付服务的信心。

且港府亦有责任，除要加强监管，让现有监管规章得到有效落实，避免如今次的私隐外泄风波重蹈覆辙，更重要是拟在年底前提交立法会的储值电子工具及零售支付系统（SVF）立法，必须平衡业界发展与个人私隐保障，以营造有利电子支付健康茁壮的环境。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘