港报社评：中朝再套交情，只怕又是白忙--信报10月15日

据联合国消息人士称，美国、英国、南韩及日本等国上周末起草拟北韩人权议案，计划把北韩侵犯人权的「最高责任人」移交国际刑事法院（ICC）受审，一改以往同类议案不会点明要谁负责的做法，矛头直指最近调整对华姿态的北韩首脑金正恩。

一个三十二岁的蛮小子，早前主持一个七十年历史执政党的党庆，请来统治十三亿人的中共大党要员率团撑场，难怪北韩执政劳动党党魁金正恩意气风发。金正恩的乖张还在于敢向中国这个上辈子结下血谊、如今仍让其予取予求的邻邦耍蛮发恶，早前对北京阅兵礼的邀请大摆架子，说去又不去；自己办阅兵则声言要搞得比中国威水。这就是中朝关系的现状，一个纡尊降贵，一个飞扬跋扈，俗点说就是北京俯就恶少，哑忍无奈。

金正恩年纪轻轻，耍蛮的本事却很大，拿个核武傍身做胆，硬是把六国会谈玩得散了伙。这六国除了北韩和中国，还有美国、俄罗斯、日本、南韩，哪一国体量都比北韩大，牌头比北韩响，但六国间五方联手竟也驯服不了这匹野马。只在金正恩一声令下，不谈就不谈了，随后高兴就射个导弹，或者往南韩打打枪炮，就是欺你奈何不了他。

金正恩上台后，杀其姑丈，清洗亲华派，对中共第五代掌权班子摆出强硬姿态，中国亦被迫冷待了对方一段时间。现在金正恩与率团赴会的刘云山一再熊抱，又频抛溢美之词献媚，被外间评为破冰。尽管中方有意谋求打破僵局，以便在国际关系博弈中多点筹码，但解冻主动权在朝方，如果蛮小子不理你，热脸落得贴向冷屁股。

在国际大局，美国眼中两大邪恶轴心国是伊朗和北韩，伊朗初步被摆平了，美国转而瞄准北韩，为此敦促中国促成重开六方会谈。另一方面，南韩总统朴槿惠九月出席北京阅兵式时，曾请求中方尽力协助推动朝鲜半岛无核化和南北统一，中方为人为己、在情在理，只好放下身段哄蛮小子埋枱讲数。

至于金正恩忽然与中方亲热，原因就简单得多，穷兵黩武不能当饭吃，每年过冬所需的粮与油，普天下最能慷慨供给的惟中国是也。金正恩近期大打亲民牌，相信与银根紧攸关。北韩一直以来无法摆脱制裁的困扰，加上金正恩政权不时叫嚣动武，无形中自绝引资的路径，经济总不能顺畅发展。当前平壤政府只能一方面以高压维稳，另一方面玩亲民图纾民怨，并有求于中国帮忙纾困，金正恩乃被迫施展软功。

一场韩战，中国一百三十五万军队跨过鸭绿江，近二十万英魂永远留在朝鲜；韩战之后，几十万士兵就地解装或穿着军装，帮助北韩建设恢复经济，直到一九五八年才全部撤军。仁至义尽的援助，为当地经济打下了初步基础，其后的经援仍源源不绝，尤其食粮与燃油靠中国主力输送。以今天金正恩对中方的态度，无疑有恩将仇报之慨。

六方会谈散架后，金正恩屡想摆脱中国，单独与美谈判半岛局势，以抬身价。撇开俄日韩不说，金正恩在中美之间既然选择靠拢美国，战略考虑就自然是疏离中国。历史上明显的例子是，中国当年倾举国之力，襄助「同志加兄弟」越南打赢死敌美国，并统一南北后，越南竟成了反华的死硬「反骨仔」，近年外交与军事投靠美国，搅局南海对抗中国。北韩是否蹈越南覆辙，很值得中国警惕。

另一方面，美国当然深知金正恩奸狡善变首鼠两端，白宫也加紧锁实南韩这个盟友，正在访美的南韩总统朴槿惠周五将与奥巴马举行峰会，就美韩同盟关系、朝核问题及东北亚局势等会谈。朴槿惠此行还到访美国国防部，磋商美韩联合防衞。

金正恩外交傍美国，经济靠中国，显然想玩左右逢源战略，中国若把彼此血谊关系恢复看重，恐怕会是一厢情愿的白忙一场。现实是东南亚诸小国大都在奉行地缘政治投靠美国、经贸着数取之中国的战略思路，这种平衡战略归根究柢在于，中国崛起后庞大的体量引发周边国家的安全恐惧，无论中国如何申明不称霸，要做负责任大国，始终未能令他邦释怀，显见国家的道德价值观欠缺认同。正如世界认知中国人日渐富裕，各地欢迎中国游客到访消费，但亦抨击中国人缺德，皆因软实力没法征服人心。金正恩对中国疏离，反覆无常，在当前国际地缘政治气候中，会是常态。

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