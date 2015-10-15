港报社评：拍卡支付保安有漏洞，须平衡银行公衆利益--明报10月15日

非接触式支付功能（简称拍卡支付）存在漏洞，用户个人资料有可能被非授权者读取，或会招致损失。这是随着科技发展，由于相关规管未跟进，使市民陷身风险的又一事例。另外，负责监管银行的金管局未及早披露更多详情，使市民对持有的信用卡有没有保安问题而忐忑不安，事态反映金管局和政府在维护银行稳定和市民利益之间，并未取得合理平衡，理应改善。

日前，有传媒经过实践试验，证实部分「拍卡支付」的信用卡，在靠近一些流动应用程式时，有可能被读取持卡人姓名及户口等个人资料。非接触式付款功能操作方便，只需拍卡就完成支付，因而大行其道，商家与消费者都乐意选用，现在证实持卡人的个人资料容易被读取，若为不法之徒利用，消费者将随时遭到损失。因此，这类用户已经暴露在信用卡保安风险之中，若漏洞不堵塞，市民难以安寝。

事件揭露之后，金管局很快就知道漏洞所在，还指出涉及两家供应商提出的非接触式信用卡。有关信用卡把客户姓名储存在内，不符合操作规定，涉事银行已被要求暂停发出这类信用卡，并须尽快通知受影响客户，以及采取包括回收及更换信用卡等补救行动。不过，金管局承认类似信用卡问题还不是漏洞的全部，因为一些保安门槛较低的商户，即使没有持卡人姓名，只要有卡号及有效日期，亦可完成交易。由此可见，「拍卡支付」对用户的风险，显然并非卡内储存了姓名那么简单。

非接触式付款功能的泄密漏洞，3年前有美国互联网「黑客」曾经披露过，当时引起极大关注。金管局对银行处理「拍卡支付」的保安要求，也是在2012年提出，两者有没有关连、是否金管局回应美国「黑客」的揭秘，暂时无法考究。不过，若两件事有关，而3年之后仍然有漏洞未堵塞，则银行和金管局对这方面的风险就难免有认知不足之嫌。金管局应该趁此机会，全面检视非接触式付款功能的风险，对发卡机构提出清晰指引和监管落实，以进一步保障信用卡用户。

如今社会，信用卡早已广泛使用。职是之故，今次揭发的「拍卡支付」漏洞，随时使持卡人蒙受损失，因而备受关注。问题是，即使金管局承认有问题，亦要求涉事银行善后处理，可是由于金管局初期不肯披露更多资料，使到市民对事态的认知陷于混乱状态。例如，不少市民想知道自己的信用卡是否有非接触式付款功能、应该怎样处理等，因为资讯不多，无从应对。

事实上，传媒报道了实践试验之后，金管局承认存在问题，并透露已经责成银行善后，除此之外却不肯披露更多资料。至于涉及哪些银行，前日在传媒查询时，金管局仍然讳莫如深，坚持不透露。昨日，财经事务及库务局长陈家强回答记者提问，甚至以报章已有报道为由，不允提及哪些银行涉事；到昨日傍晚，金管局在传媒一再查问之后，才公布涉及此事的7家银行名称。

有关哪些银行涉及「扣卡支付」信用卡事件，实在看不到有何对公衆保密的必要。金管局以银行将会通知客户为由，拒绝披露情况，难以说得通。如果按此逻辑，凡是涉及公衆的事故，包括问题食品、食水含铅超标或是公衆卫生事宜等，商号或当局岂非都可以秘而不宣？市民对此态度，当然不会接受。事实上，由于市民缺乏足够资料和资讯，无法辨别拥有的信用卡是否存在问题，他们虽然可以向相关银行查询，却是徒然耗费社会成本，因为只要当局公布涉事银行和具体情况，则可以减少市民猜测而引发的混乱。

金管局致力维护银行系统稳健，市民不会有异议，比如互联网上经常有关于银行的假消息，甚至有假网页等，金管局都会即时澄清。今次信用卡保安漏洞，金管局对公布涉事银行名单有犹豫，被认为是过度顾及银行的利益。若金管局向银行倾斜，忽略了市民的利益，在银行风险管理与用户利益之间，未能取得恰当平衡，市民自然不满。今次「拍卡支付」信用卡事件，看不到会对银行系统的稳健带来什么冲击，因此从维护银行的角度处理信息发布，显得极不合理，而且徒添市民疑惑。金管局应该汲取今次教训，掌握好平衡，顾及银行与公衆利益的实际需要。

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