港报社评：严查贿选投诉，维护廉洁选举--文汇报10月15日

新一届区议会选举日渐临近，多名反对派参选人被传媒爆出以餐聚或派礼物等手法笼络选民，涉嫌贿选。区议会选举是选贤任能，让从政者更好地服务地区市民的平台，而不是政治野心家和既得利益集团大搞利益交换的「竞技场」。贿选行为，破坏一贯以来公平公正的选举制度，严重损害香港引以为傲的廉洁选举文化，同时亦会令寄望地区事务蒸蒸日上的选民希望落空，权益受损。因此，当局必须依法严查严办，及时煞住这股歪风，以维持本港选举制度的公信力。广大选民也必须对五花八门的贿选手法提高警惕，保持清醒头脑，踢走黑金与暴力，用好手中的神圣一票，作出合乎社区利益和香港整体利益的选择。

本届区选，战情较往届更为激烈，一则因为立法会现任五位「超级区议员」将有不止一人退出区选，为新任区议员直接进入立法会成为「双料议员」提供了较大的机会；二则，区议会的委任议席由下届起取消，也令直选议席的席位数和竞争性同时增加。为争取议席，多数参选人选择脚踏实地落区宣传政纲，希望以扎实的地区服务成绩和真心诚意的服务承诺打动选民。但有个别人士则专门想以旁门左道取胜。据媒体报道，一些反对派候选人为了打开票路，大搞「蛇斋饼䐓v活动，贿选嫌疑明显。某位彩虹社区的参选人，更在提名期内在社区里筵开120席，大手笔地免费宴请区内居民，还向饮宴者派发印有自己头像、名字的礼物及宣传单张，此举目的何在，可谓是「司马昭之心，路人皆知」。

香港是一个法治社会，有一套成熟的选举法例，根据《选举舞弊和非法行为条例》，任何人向他人提供食物、饮料或娱乐，或偿付用于该等食物、饮料或娱乐的全部或部分之费用，以诱使或酬谢他人或第三者在选举中投票或不投票予某候选人或某些候选人，即属违法。以「小恩小惠」贿赂选民，既破坏了民主选举公平公正的原则，令本港的廉洁选举文化受到玷污，更令那些期望透过选举来推动地区事务不断进步的投票者，其正当权益受到损害。当局必须依法彻查贿选疑云，给公众一个交代，维护本港的法治精神和选举制度的公正廉洁。

在区议会这样一个关乎社会、经济、民生和地区事务的选举中，是选「做事者」还是「搞事者」；是选推动社区改善的建设派，还是选专职政争、实际损害市民利益的「倒米派」，答案应是不言而喻的。区议会作为专责处理地区事务、服务民生、改善民生的平台，选出一名全心全意、扎根社区、为居民办实事办好事的区议员，显然最符合地区发展需要和居民利益，也能最大程度地实现和谐社区的建立。这场选举，不能也不应该成为某些政治野心家的「政治跳板」或「搵食饭堂」。广大选民面对各类「糖衣炮弹」，相信能够保持清醒的头脑，拿出政治智慧，用好手中的一票，作出合乎社区利益和香港整体利益的选择，将金钱和暴力污流，杜绝在民主选举之外。

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