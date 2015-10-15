港报社评：发展文娱旅游，助旅业转型--星岛日报10月15日

正当港府官员形容本港旅游业步入调整期之际，国家官方旅游智囊为旅游业转型把脉，提出本港多办文化娱乐活动来吸引内地年轻和家庭旅客的建议。这是值得相关业界发展的出路，吸客对象不限于内地，还包括东南亚等周边地区。 内地严厉打击贪腐，来港买奢侈品送礼和炫富的风气大为收敛，港元升值又导致日韩物价相对廉宜，加上部分激进分子的赶客行动，令本港旅游及相关行业在多重夹击下，不但告别高增长时代，甚至在旅客人数和消费方面都见收缩，而且海外来客的跌幅在今年头三季比内地旅客更厉害。 幸而调查显示内地旅客在第三季对港满意度有所回升，而第四季更有个好开始，步入十一黄金周，来港旅客人次比去年同期上升了百分之二点三，内地来客的增加抵销了海外来客的减少，而其中一个很特别的因素，是有以万计内地学生来港考留学美国所需学术评估测验（SAT），连同家长在考试后留港消费，成为旅游和零售业界别开生面的财路。

本港能够发展出这个「考试产业」，有其独特的优势，包括严谨、公平、可靠的试场管理和监考，以及高效率的配套安排。这是凭多年累积而成的软件取胜，而这类涉及文化和管理相结合的软件，内地并不能够轻易复制。 本港旅游业发达，得力于软硬件的配合。由于本港在土地供应方面处于劣势，迪士尼乐园和海洋公园占地都远不及上海迪士尼和珠海横琴长隆水上乐园，要靠软件取胜，在有限的土地上发展别具香港特色、海内外都难以取代的旅游设施。 近年旅游业的高增长，主要是靠内地旅客来港购物，当本港购物天堂的吸引力被日韩和网购蚕食，内地多处又积极建设旅游消费综合发展区，本港需要研究内地人购物以外的消费模式，包括新兴中产家庭的旅游习惯和消费品味。中国旅游研究院院长戴斌指出，自由行旅游已经成为主流，不满足于购物，还倾向深度旅游。

港府近年发展文化创意旅游，这方面除了结合本港的历史传统，例如活化大坑舞火龙，还可以善用流行文化遗产，有内地旅客去星光大道是为了李小龙和张国荣，又有旅客喜欢去拍过王家卫电影外景的场地，南韩在结合流行文化和旅游促销方面做得相当成功。 除了固定的建筑，还须有活动的表演。本港一些大型文化和娱乐盛事，向来吸引不少内地、台湾和东南亚的高消费客来港观赏。广州有更大型和现代化的表演场地，但很难想像麦当娜会去当地表演。本港要充分运用这方面的优势，关键在于要加快建设符合标准的大型表演场地，吸引国际一流艺人来港演出，既吸引旅客，港人亦得以大饱眼福。

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