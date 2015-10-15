更正-澳新汇市：澳元微升，新西兰元创三个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，内文第三段改为“就业岗位减少5,100个”，非“5,1000”)
路透悉尼/惠灵顿10月15日 - 澳元周四在好坏不一的就业报告发布后微升；新西兰元创三个月高点，投资者降低了该国央行近期降息的预期。
澳元兑美元 中午时分涨至0.7320美元，日内曾高见0.7345美元。阻力位在周一创下的两个月高点0.7382美元。
澳元一度下跌0.0025美元，此前数据显示9月份就业岗位减少5,100个，预期为增加5,000个。失业率持稳于6.2%，预期为略微上升至6.3%。
“最近的指标方向都一致，显示过去一年劳动力需求上升。今天的数据并未脱离这一见解，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示。
他表示，该报告对澳洲央行利率政策影响有限，因为他认为就业市场不是影响利率的推动力量，至少在中期不是。
澳洲央行11月3日会议料维持利率在纪录低点2.0%不变。利率期货定价<0#YIB:>显示，12月前降息机率为50%，但明年初采取行动的机率接近100%。
新西兰元兑美元和澳元持于数月高位，因市场重新评估本月降息的可能性。
一些交易商称，新西兰央行总裁惠勒周三的讲话显示该央行本月将暂停降息。
新西兰元兑美元 从盘初的0.6800美元升至三个月高位0.6846，本周料上涨近2%。
新西兰元兑澳元 触及6月初来最高1.0718新西兰元。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 李爽/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”