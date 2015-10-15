新闻稿：韩国央行维持利率不变

国内金融市场方面，韩股上涨，韩元兑美元和日圆升值，大致与中国金融和外汇市场不稳定情况消退，以及美联储升息推迟的预期一致。长期市场利率也下跌，主要是回应主要国家的利率走势。银行对家庭的贷款保持了增长趋势，增速也远远高于近年水平。