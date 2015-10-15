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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 10:36 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率不变

国内金融市场方面，韩股上涨，韩元兑美元和日圆升值，大致与中国金融和外汇市场不稳定情况消退，以及美联储升息推迟的预期一致。长期市场利率也下跌，主要是回应主要国家的利率走势。银行对家庭的贷款保持了增长趋势，增速也远远高于近年水平。

展望未来，委员会将在维持经济复苏的同时，还将通过货币政策来保持中期物价稳定，并关注金融稳定。在这一过程中，委员会将密切关注家庭债务增长趋势，美联储货币政策转变及中国等新兴市场国家经济情况等外部风险因素，以及资本流动趋势。”(完) (编译 王丽鑫/孙国玉/戴素萍 审校 李爽/王颖)

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