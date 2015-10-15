新闻稿：韩国央行维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
国内金融市场方面，韩股上涨，韩元兑美元和日圆升值，大致与中国金融和外汇市场不稳定情况消退，以及美联储升息推迟的预期一致。长期市场利率也下跌，主要是回应主要国家的利率走势。银行对家庭的贷款保持了增长趋势，增速也远远高于近年水平。
展望未来，委员会将在维持经济复苏的同时，还将通过货币政策来保持中期物价稳定，并关注金融稳定。在这一过程中，委员会将密切关注家庭债务增长趋势，美联储货币政策转变及中国等新兴市场国家经济情况等外部风险因素，以及资本流动趋势。”(完) (编译 王丽鑫/孙国玉/戴素萍 审校 李爽/王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”