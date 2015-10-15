《全球主要央行动态》--10月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月8日-10月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储公布的9月16-17日会议记录显示，美联储在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。

美联储发布的褐皮书指出，美国就业市场继续收紧，但对薪资增长影响不大，而近期美元走强殃及全美制造业。褐皮书指出，总体而言，8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张。美联储表示，制造业状况“普遍低迷”，中国经济成长放缓带来的拖累退居次席，美元走强成为最紧要的不利因素。

美联储副主席费舍尔表示，联储的决策者仍有可能今年升息，但这是“一项预期，而非一个承诺”，如果全球经济发展令美国经济进一步脱离正轨，情况有可能改变。“首次升息的时机以及随后对联邦基金目标利率的任何调整，都将关键取决于未来经济的发展，”费舍尔在秘鲁出席国际货币基金组织(IMF)大会间隙表示。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美联储就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。

美联储理事布雷纳德称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

**欧元区**

根据欧洲央行公布的会议记录，央行决策者们被告知，中国等新兴市场的不确定性可能放缓欧元区经济增长，不过现在评估这个影响有多严重还有些过早。在9月2-3日会议的记录中，ECB首席经济学家普雷特警告称，新兴市场经济体的困境可能给全球经济前景蒙阴，而且不大可能很快改变。

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧元区近期通胀可能持续盘旋于零水平附近，但预期年底前一些基期效应将转淡，通胀将有再次小幅上升的可能。莫尔许称，与以往不同的是，通胀可能还需更长一些时间才能达到欧洲央行的目标。 莫尔许表示，新兴市场景气放缓等负面因素是否会影响欧元区通胀率的长期走势，现在仍言之过早。

欧洲央行执委科尔表示，尽管欧洲区通胀率变为负值，但欧洲央行现在决定扩大或延长其资产购买计划还为时过早。

欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼称，欧元区经济正逐步复苏，但随着新兴市场疲软，下行风险加剧。魏德曼称，新兴市场没有出现危机。

**英国**

英国央行官员以8-1的票数决定维持利率在纪录低点0.5%不变，多数人预计通胀率前景相对疲软，这暗示央行官员不急于升息。英国央行表示，英国就业市场的成本压力上升得太慢，不能使通胀率回升至2%的目标水平，尤其是在之前英镑强势的情况下。通胀率在2016年春季之前将维持在1%以下水平。

英国央行总裁卡尼表示，英国央行未必会等美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后再上调利率。“美联储具体的升息时机对英国央行升息举措没有决定性影响，”卡尼在国际货币基金组织(IMF)年会上表示。

英国央行货币政策委员会(MPC)新任委员弗利葛警告，全球经济放缓对英国经济构成风险，令外界感觉他不太可能支持很快升息。弗利葛表示，英国通胀率低于目标的机率，高过超越目标的机率。他也强调全球经济放缓对英国经济构成的风险。

**中国**

中国央行正在为冲刺SDR加速推进外汇市场的对外开放。继早前允许境外央行类机构进入中国银行间外汇市场后，央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。

中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国央行决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，油价下跌导致许多发达国家的通胀维持在低位，但各国无需立即采取更多的财政和货币措施来刺激经济增长。黑田东彦表示，包括日本央行在内的发达经济体的央行必须维持超宽松政策，并且要随时准备应对通胀低于目标的情况。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行副总裁洛威表示，若是让未来的不确定性遮蔽了该国经济的强劲基本面，澳洲恐有陷入“长期悲观”之虞。洛威并指出，单是靠货币政策无法提高生活水平，这表明澳洲央行不愿进一步调降已处于纪录低点的利率。洛威称，该央行仍有在必要时调降利率的空间，不过进一步放宽政策对经济的影响可能不及以往。

新西兰央行总裁惠勒为全球经济形势描绘出一幅谨慎的图景，指出“目前最大的忧虑”是中国的经济成长前景。

**其他央行**

加拿大央行总裁波洛兹表示，国际货币基金组织(IMF)对全球经济预估以及IMF和世界银行秘鲁年度会议有关经济的看法暗淡，这样的说法“或许有些过头”。对于加拿大，他称企业投资所需的信心在上升。 波洛兹承认，家庭债务高企是加拿大金融系统的一个关键的软肋，但表示货币政策在解决这一问题上应是最后一道防线。

瑞士央行总裁乔丹称，瑞士央行认为物价和工资陷入下行漩涡的风险较低，而且认为瑞郎最近的“轻微”贬值有望继续。乔丹在接受路透专访时再次承诺维持负利率，并在必要时干预汇市。

瑞典央行副总裁Martin Floden对财经日报Dagens Industri表示，央行不能肯定通胀率像预期中的那样上升。

新加坡金管局再度放宽货币政策，以提振第三季勉强躲过衰退的经济。新加坡金管局在半年度政策声明中称，“金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。不过升值速度将略微下调。”这是金管局继1月在非例行政策声明中宣布下调坡元政策区间的斜率后，再度放宽政策，暗示当局仍担心全球需求低迷，特别是因中国经济增长放缓影响到全球企业。

韩国央行连续第四个月维持利率在1.50%不变，央行总裁称，调降今明两年GDP增长率预估，实质经济及金融市场预计将明显受到美国央行的决定影响，但韩国央行货币政策不是只基于美国央行决定，而是所有国内外其他因素。

印尼央行表示，尽管央行有出手相助，但卢比兑美元本周升值近10%是由市场所推动的。印尼央行资深副总裁Mirza Adityaswara表示，卢比还有进一步升值的空间。 (完)