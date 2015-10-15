韩国金融市场：韩元和韩股大幅上涨，此前韩国央行维持利率不变

“投资人有部分是担心若意外降息，将加大资金外流，因为那样(与其他国家)利差会扩大。”SK证券股票分析师Kim Young-jun称。

近来受挫的炼油股和化学股提振大市。炼油商SK Innovation 和S-Oil 分别劲扬3.7%和3.2%。

三星电子 上涨2%。LG显示器 上涨4.4%。

外资在主板买超368亿韩元股票。上日外资中断此前连续五日的买超，转为卖超。

三年期公债12月期货 上升0.07点至109.67。

0201GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,134.8 1,146.8

日圆/韩元 9.5230/280 9.5592

韩国公债期货 * 109.67 109.60

韩国综合股价指数 2,032.18 2,009.55

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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