香港新股：恒投证券首日挂牌盘初一度冲高11%后回落，仍高于招股价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月15日 - 中国中小型券商恒投证券（国内称恒泰证券） 周四首日挂牌，早盘初段一度冲高11%后回落，仍高于招股价。
恒投证券一度触及4.37港元，较招股价3.92港元高11%。香港时间10:33，报4.18港元，升7%，大市恒生指数 则升1.11%。
这家于内蒙古注册的券商此前公布面向散户的公开发售部分认购额仅约16%，需由国际配售调拨认购额补足。三名基础投资者--开源证券、民信金控 以及私募基金Pohua的认购额占IPO比重34%。
恒投证券是今年内第5家在香港IPO上市的内地券商，此前广发证券 、华泰证券 、国联证券 及鲁证期货 合共集资753亿港元。
恒投证券是次发售3.9204亿股H股，集资15.4亿港元。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”