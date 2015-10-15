香港新股：恒投证券首日挂牌盘初一度冲高11%后回落，仍高于招股价

路透香港10月15日 - 中国中小型券商恒投证券（国内称恒泰证券） 周四首日挂牌，早盘初段一度冲高11%后回落，仍高于招股价。

恒投证券一度触及4.37港元，较招股价3.92港元高11%。香港时间10:33，报4.18港元，升7%，大市恒生指数 则升1.11%。

这家于内蒙古注册的券商此前公布面向散户的公开发售部分认购额仅约16%，需由国际配售调拨认购额补足。三名基础投资者--开源证券、民信金控 以及私募基金Pohua的认购额占IPO比重34%。

恒投证券是今年内第5家在香港IPO上市的内地券商，此前广发证券 、华泰证券 、国联证券 及鲁证期货 合共集资753亿港元。

恒投证券是次发售3.9204亿股H股，集资15.4亿港元。（完）