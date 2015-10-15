澳洲个股：Fortescue称对中国的海运铁矿石销售改善

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月15日 - 澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group 周四称，对中国的海运铁矿石销售状况正明显改善，铁矿石价格将越来越多地受需求而非供应推动。
“当前所有人都在关注中国政府会在刺激经济方面采取何种措施，这将会决定钢铁需求、并进而决定后续的铁矿石需求，”公司执行长Nev Power在一个电话会议上表示。
Fortescue为世界第四大铁矿石商，周四稍早公布，9月份当季现货生产成本降幅超过预期，成本降至每吨16.90美元，2016财年目标为18美元。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”