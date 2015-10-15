主要国家经济指标预测--10月16日****

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月16日(五)
0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90
0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00
0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差30.10
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差80.26
0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差314
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.2% 持平
(较上年同期) -0.1% -0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +0.9% +0.9%
1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.0% +1.7%
1315 美国工业生产(较前月) 9月 -0.2% -0.4%
产能利用率 77.4% 77.6%
制造业产出(较前月) -0.2% -0.5%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 562.5 575.3
1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 89.0 87.2
现况指数 101.5 101.2
预期指数 79.0 78.2
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 -- 净流入1,419
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出287
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
10月15日(四)
0030 澳洲新车销售 9月 +5.5% --
0030 澳洲就业人口(万) 9月 减少0.51 增加0.5
全职就业人口(万) 减少1.39 --
劳动参与率 64.9% 65.0%
失业率 6.2% 6.3%
0430 日本工业生产 8月修正值 -1.2% --
0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -0.9% --
-- 韩国出口 9月修正值 -8.4% --
进口 -21.8% --
贸易收支(亿美元) 顺差89 --
-- 韩国央行利率决议 10月 1.50% 1.50%
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 54.1 --
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 40.2 --
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 52.9 --
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 35.2 --
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 -0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -0.2% --
1230 美国纽约联储制造业指数 10月 负11.36 负8.0
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月10日当周 25.5 27.0
四周均值(万人) 26.5 --
续请失业金人数(万人) 10月3日当周 215.8 219.5
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负4.5 负1.0
-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余910 盈余950
2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.4% +0.3%
(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选