日本股市：早盘微涨，因投资者买入防御类股票

“当医药类股领涨时，这就不是一个良好的反弹，”里昂证券策略师Nicholas Smith表，“投资者选择防御类股票，而且是十分昂贵的防御类股。”

东证医药类股指数 涨2.3%，因投资者卖出最近回补空头时买进的景气循环类股。

日本钢铁类股指数 周三下挫4.5%，在今日早盘交易中反弹了1%。

自9月底以来，钢铁是日经指数表现最好的类股之一，交易员称，该类股一直因空头回补导致价格大幅波动而保持活跃。