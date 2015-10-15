日本股市：早盘微涨，因投资者买入防御类股票

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“当医药类股领涨时，这就不是一个良好的反弹，”里昂证券策略师Nicholas Smith表，“投资者选择防御类股票，而且是十分昂贵的防御类股。”
东证医药类股指数 涨2.3%，因投资者卖出最近回补空头时买进的景气循环类股。
日本钢铁类股指数 周三下挫4.5%，在今日早盘交易中反弹了1%。
自9月底以来，钢铁是日经指数表现最好的类股之一，交易员称，该类股一直因空头回补导致价格大幅波动而保持活跃。
东证股价指数 涨0.9%，早盘收在1,483.88 点，JPX-日经400指数 涨0.9%，至13,285.69点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”