《国际主要央行公开市场操作一览》--10月15日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)美联储9月17日决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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10/14 隔夜逆回购 -901.84 0.05%
10/13 隔夜逆回购 -1,057.28 0.05%
10/9 隔夜逆回购 -1,093.67 0.05%
10/8 隔夜逆回购 -1,211.44 0.05%
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。
--美国联邦储备理事会(美联储)副主席费舍尔表示，联储的决策者仍有可能今年升息，但这是“一项预期，而非一个承诺”，如果全球经济发展令美国经济进一步脱离正轨，情况有可能改变。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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10/14 七天期反向交易 1.40亿美元 0.63%(固定利率)
10/13 七天期反向交易 695.197 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--英国央行(BOE)官员周四以8-1的票数决定维持利率在纪录低点0.5%不变，多数人预计通胀率前景相对疲软，这暗示央行官员不急于升息。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 238,890
上周三 240,910
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当期变化 -2,020
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行行长黑田东彦称，油价下跌导致许多发达国家的通胀维持在低位，但各国无需立即采取更多的财政和货币措施来刺激经济增长。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，9月24日台湾央行宣布降息后，91天期存单利率自0.93%下调至0.86%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行5,060.5亿台币定存单。与当日存单到期金额4,817.5亿台币相较，存单发行余额增243亿台币。
--台湾央行周二公布，共发行1,958.5亿台币定存单。与当日存单到期金额1,937.5亿台币相较，存单发行余额增21亿台币。
--台湾央行周一公布共发行7,796.8亿台币定存单，与当日存单到期金额7,795.3亿台币相较，存单发行余额增1.5亿台币。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”