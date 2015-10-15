中国汇市：人民币早盘反弹成交放大，贬值预期仍存料延续震荡走势

* 人民币早盘随中间价小升，离岸亦趋同，两地无价差

* 美元大跌提振人民币人气，半日成交放大

* 人民币仍存贬值预期，反弹空间有限

* 人民币短期内料延续震荡走势，无明显方向

路透上海10月15日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价反弹。交易员称，美联储加息预期降温，国际美元下探至七周低点，小幅提振人民币人气，半日成交较昨日明显放大，但疲软的中国经济基本面亦难以支持汇价明显反弹，人民币料延续震荡走势。

他们并指出，人民币加入特别提款权(SDR)篮子货币的时间窗口临近，中国也在加大改革推进步伐，在这关键时间节点前，汇率将整体保持稳定，不会有趋势性的方向出来。

“今天即期上涨应该跟昨天USD(美元)下跌关系蛮大的，另外fixing(中间价)也有点上来了，但你说要出方向，那还不太可能，人民币还是有贬值预期的。”一外资行交易员表示。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.3417元，上日收报6.3477元。今日人民币兑美元中间价 报6.3402元，上日中间价为6.3408元。人民币兑美元即期成交额 为117.18亿美元，上日半日为76亿美元。

近期央行将再度推进人民币外汇市场改革，亦配合人民币纳入SDR。三位消息人士周三透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30。此举将有助于实现中国外汇市场与国际市场的联动，并达到国际货币基金组织（IMF）的SDR所提出的人民币汇率境内外汇率一致的要求。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四在亚洲盘初在七周低位附近徘徊，此前美国零售销售疲软促使投资者降低对美联储年底前升息的押注。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3410。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4945元, 上日尾盘为6.503元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3416/6.3423元, 上一交易日尾盘报6.3383元。