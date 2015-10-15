中国汇市：人民币早盘反弹成交放大，贬值预期仍存料延续震荡走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘随中间价小升，离岸亦趋同，两地无价差
* 美元大跌提振人民币人气，半日成交放大
* 人民币仍存贬值预期，反弹空间有限
* 人民币短期内料延续震荡走势，无明显方向
路透上海10月15日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价反弹。交易员称，美联储加息预期降温，国际美元下探至七周低点，小幅提振人民币人气，半日成交较昨日明显放大，但疲软的中国经济基本面亦难以支持汇价明显反弹，人民币料延续震荡走势。
他们并指出，人民币加入特别提款权(SDR)篮子货币的时间窗口临近，中国也在加大改革推进步伐，在这关键时间节点前，汇率将整体保持稳定，不会有趋势性的方向出来。
“今天即期上涨应该跟昨天USD(美元)下跌关系蛮大的，另外fixing(中间价)也有点上来了，但你说要出方向，那还不太可能，人民币还是有贬值预期的。”一外资行交易员表示。
北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.3417元，上日收报6.3477元。今日人民币兑美元中间价 报6.3402元，上日中间价为6.3408元。人民币兑美元即期成交额 为117.18亿美元，上日半日为76亿美元。
近期央行将再度推进人民币外汇市场改革，亦配合人民币纳入SDR。三位消息人士周三透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30。此举将有助于实现中国外汇市场与国际市场的联动，并达到国际货币基金组织（IMF）的SDR所提出的人民币汇率境内外汇率一致的要求。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四在亚洲盘初在七周低位附近徘徊，此前美国零售销售疲软促使投资者降低对美联储年底前升息的押注。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3410。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4945元, 上日尾盘为6.503元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3416/6.3423元, 上一交易日尾盘报6.3383元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”