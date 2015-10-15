中国棉花：9月进口跌至纪录低点--中国棉花协会网站

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 今年中国棉花进口锐减
* 国内外棉价缺口缩窄
* 中国政府作出政策调整，以支持棉农
路透北京10月15日 - 根据一家行业网站公布的海关数据，中国9月进口5.09万吨棉花，同比下降58.6%，且为至少2005年以来月度最低水平。
中国是全球头号棉花消费国，但今年进口量锐减，因去年政府对一项农业扶持政策进行了调整，随后国际与国内棉花价格缺口缩小。
价差缩窄降低了企业进行国际采购的积极性，因为国内本来就有大量供应。
中国棉花协会(CCA)周三公布，今年1-9月棉花进口减少42%为116万吨。
此外，今年的低关税进口配额减少也是进口量下滑的原因之一，此举旨在刺激对国内棉花的需求。
交易员预计，今年尚未使用的一些配额将在本月重新分配，今年最后一个季度的进口可能出现上升。
但棉花商Reinhart在一周报告中表示，与前几年不同的是，纺织企业需求迟滞，10月黄金周假期中许多工厂都暂时停产。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”