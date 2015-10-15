两岸金融：台湾金管会称两岸保险监理平台会议将于10月22日在台召开

路透台北10月15日 - 台湾金管会周四称，两岸第三度保险监理平台会议“金保会”将10月22日在台湾中部南投举行，中国保监会主席项俊波将亲自率团来台参加，会中讨论议题以深化监理交流为主轴。

金管会新闻稿并表示，本次会议除展现两岸保险监理合作平台制度化运作外，为强化双方更进一步监理交流，首度移师南投举行，将就相关保险监理议题充分沟通交流。

金管会主委曾铭宗此前曾表示，此次金保会应该不会涉及市场准入等相关议题。 去年底在北京召开的金保二会已就加强监理交流及持续推进双向往来为主轴，就强化未来两岸监理人员交流、加强两岸保险业危机处置合作等达成共识。

两岸九月中甫在台湾南投召开两岸银行监理合作平台第五次会议“金银会”，会中达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。