路透基点：天伦燃气启动1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，三家银行周三为香港上市公司--中国天伦燃气控股有限公司--启动1.5亿美元三年期贷款。

台湾银行、彰化银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。彰化银行为额度代理行和协调行。

利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。

这笔贷款平均期限为2.75年。银行受邀以三个层次参贷：承贷2,000万美元为牵头行，最高综合收益386.36个基点，前端费100个基点；承贷1,000-1,900万美元为主办行，综合收益379.09个基点，费用80个基点；承贷500-900亿美元为安排行，综合收益371.82个基点，费用60个基点。

贷款有展期两年的选项，展期费为60个基点。还有25个基点的承诺费。

这笔贷款将在首次提取后有两年宽限期，过后三次每半年不等额偿还：15%(第1次)，20%(第2次)和65%(第3次)。

天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- Tian Lun New Energy Ltd和Upsky Holdings Ltd为贷款提供担保。

贷款资金用于资本支出、再融资和运营资本。

将于10月26-28日在河南郑州举行实地考察。

银行承贷截止日期为11月13日。(完)