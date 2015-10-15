路透基点：天伦燃气启动1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，三家银行周三为香港上市公司--中国天伦燃气控股有限公司--启动1.5亿美元三年期贷款。
台湾银行、彰化银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。彰化银行为额度代理行和协调行。
利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。
这笔贷款平均期限为2.75年。银行受邀以三个层次参贷：承贷2,000万美元为牵头行，最高综合收益386.36个基点，前端费100个基点；承贷1,000-1,900万美元为主办行，综合收益379.09个基点，费用80个基点；承贷500-900亿美元为安排行，综合收益371.82个基点，费用60个基点。
贷款有展期两年的选项，展期费为60个基点。还有25个基点的承诺费。
这笔贷款将在首次提取后有两年宽限期，过后三次每半年不等额偿还：15%(第1次)，20%(第2次)和65%(第3次)。
天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- Tian Lun New Energy Ltd和Upsky Holdings Ltd为贷款提供担保。
贷款资金用于资本支出、再融资和运营资本。
将于10月26-28日在河南郑州举行实地考察。
银行承贷截止日期为11月13日。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”