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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 13:11 BJT

《全球汇市》美元维持疲态，澳元无视疲弱的就业数据而依然持坚

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1479 1.1473 0.05 -5.11 1.2097

美元/日圆 119.02 118.82 0.17 -0.37 119.68

欧元/日圆 136.62 136.32 0.22 -5.92 144.78

美元/瑞郎 0.9493 0.9490 0.03 -4.51 0.9941

英镑/美元 1.5468 1.5473 -0.03 -0.67 1.5573

美元/加元 1.2916 1.2936 -0.15 11.17 1.1618

澳元/美元 0.7319 0.7296 0.32 -10.39 0.8168

新西兰元/美元 0.6822 0.6783 0.57 -12.50 0.7797

澳元/日圆 87.110 86.690 0.48 -10.87 97.750

新西兰元/日圆 81.200 80.600 0.74 -13.16 93.310

英镑/日圆 184.10 183.85 0.14 -0.94 186.38

澳元/新西兰元 1.0719 1.0737 -0.17 2.39 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/张若琪/许娜/孙国玉/龚芳/李爽/王丽鑫)

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