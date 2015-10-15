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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 13:29 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海10月15日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(20日)招标发行五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债中，七年期为今年第21期新发债，其余期限分别为该行19期 、17期 、20期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.50%、3.26%、3.46%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第19、17、20、18期增发债和21期新发债

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发行上限 1/3/5/7年：各40亿元；10年：100亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月20日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 1/3/5/7/10：单一价格(荷兰式)；7年：单一利率（荷兰式）

缴款日 10月22日

起息日 1年/5年：9/24；3年：8/27；7年：10/22；10年：9/10

分销期 10/21-10/22

上市日 10月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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