中国新债：国开行下周二招标发行至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海10月15日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(20日)招标发行五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债中，七年期为今年第21期新发债，其余期限分别为该行19期 、17期 、20期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.50%、3.26%、3.46%和3.74%。